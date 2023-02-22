Deprem bölgesinde yıkılan binalar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı açıklandı

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 160, hırsızlık olaylarıyla ilgili ise 181 kişinin tutuklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:23
Deprem bölgesinde yıkılan binalar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı açıklandı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan binalar ve hırsızlık olayları ile ilgili tutuklamalar sürüyor.

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 160 kişinin  tutuklandığını duyurdu. 

Bakanlık bölgedeki hırsızlık olaylarına ilişkin ise  181 kişinin tutuklandığını belirtti.


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