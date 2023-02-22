Deprem bölgesinde yıkılan binalar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı açıklandı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:23

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 13:24

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde yıkılan binalar ve hırsızlık olayları ile ilgili tutuklamalar sürüyor.

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 160 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlık bölgedeki hırsızlık olaylarına ilişkin ise 181 kişinin tutuklandığını belirtti.