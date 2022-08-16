Adana'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 09:07
Adana'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı kararı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü IŞİD saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


IŞİD Adana Operasyon

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