Sakarya'daki IŞİD operasyonunda 5 tutuklama

Sakarya'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:17
Sakarya'daki IŞİD operasyonunda 5 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik Sakarya'da operasyon düzenledi. Suriye ve Irak'ta, 2013-2016 yıllarında, örgütün farklı kademelerinde çalışan ve sözde 'polis' olarak görev yapan şüphelilerin, çatışmalarda yaralandıktan sonra sahte kimliklerle Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

5'İ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST KALDI

Bunun üzerine adreslere baskın yapan ekipler, 4 Irak, 1 Suriye ve 1 Fas uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı.


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