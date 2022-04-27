Adana'da IŞİD operasyonu

Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:35
Adana'da IŞİD operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri adreslerini tespit edip, harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Adana IŞİD Operasyon şafak operasyonu

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