Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
Adana'da terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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