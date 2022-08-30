Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

DHA
30 Ağustos 2022 Salı, 09:04
Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.


Adana IŞİD Operasyon

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