Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:40

İl Emniyet Müdürlüğü Teröle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösteren, sonrasında ise yasa dışı yoldan ülkeye girerek örgütün Yamaçlı Grubu'na dahil oldukları belirlenen 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti.

6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin evlerini saptayan TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde yaptığı aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

