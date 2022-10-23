İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 ismi tespit etti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde şehrin 8 ayrı ilçesinde 8 adrese önceki gün eş zamanlı baskın düzenleyen polis, aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.
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