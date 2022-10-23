İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

23 Ekim 2022 Pazar, 10:19

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 ismi tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde şehrin 8 ayrı ilçesinde 8 adrese önceki gün eş zamanlı baskın düzenleyen polis, aranan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, polis ekiplerince yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin polisteki ifade işlemleri devam ediyor.