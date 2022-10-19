Çankırı'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
Çankırı'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD içinde geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ikisi Irak, biri Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltında alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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