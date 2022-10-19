Çankırı'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:28

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD içinde geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta örgüt içinde savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ikisi Irak, biri Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltında alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.