Adana'da IŞİD sanığı için karar verildi

IŞİD terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edilen IŞİD sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da IŞİD sanığı için karar verildi
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:49

Adana'da, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütüne katıldığını, örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliğinin bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek için kod isim kullandığını, IŞİD içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık A.A, terör örgütü IŞİD'e katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #IŞİD

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