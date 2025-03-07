Adana'da IŞİD sanığı için karar verildi

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:49

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:53

Adana'da, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütüne katıldığını, örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliğinin bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek için kod isim kullandığını, IŞİD içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık A.A, terör örgütü IŞİD'e katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.