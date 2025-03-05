Adana'da sulama kanalında sır olay: Bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu
Adana’da sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki bir şahıs tabanca ile başından vurularak ölmüş halde bulundu.
Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi’nde yürüyen yurttaşlar Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Polisin incelemesinden başından vurulduğu anlaşılan H.E.Ç.(20)’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şahsın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak incelemeyle belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, olay yerine gelen şahsın yakınları gözyaşına boğuldu.
Etiketler: #Adana #Adli Tıp #Adli Tıp Kurumu
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