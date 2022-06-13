Adana'da işyerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde işyerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iddiaya göre ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen K.B, Karaafat Caddesi'ndeki işyerini ve kamyonetini ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında işyeri ve araç hasar gördü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan K.B. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
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