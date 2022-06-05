Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası: Adana Havalimanı ranta kurban edilmesin!

05 Haziran 2022 Pazar, 00:04

Bağımsız Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın, 12 milyon yolcu garantisi ile inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı ile kapatılmasına karşı basın açıklaması yaptı.

Şakirpaşa Havaalanı önünde bir araya gelen işçiler, “Hava alanlarını satıyorlar, demiryollarını satıyorlar, fabrikaları satıyorlar” dedikten sonra “Sattırmayacağız!” diyerek Adana’daki havaalanının kapatılmasını karşısında olduklarını belirttiler.

BTS Genel Başkanı Murat Oral, "Adana Havalimanı ranta teslim edilemez! DHMİ çalışanları zorla tayin edilemez" dedi. Yeni Havalimanın açılmasının ardından Adana Havalimanın durumunun ne olacağının muamma olduğunu ifade eden Oral, “Şehrin içinde, ulaşımın kolay olduğu bu büyüklükte bir arazinin Havalimanı vasfını kaybettiği anda bazı kesimlerin rant iştahını kabartacağı da açıkça görülmektedir. Bu arazinin birkaç yüz metrekarelik alanı park ya da yeşil alan yapıldıktan sonra geri kalan kısmının rezidanslar, özel mülk haline gelecek çeşitli rant projeleri ile tam anlamıyla talan alanı haline geleceği, diğer özelleştirme sonrası arazilerin durumu göz önüne alındığında net olarak görülmektedir” dedi.

“PERSONELİN RIZALARI DIŞINDA TAYİN KABUL EDİLEMEZ”

DHMİ Adana Havalimanı çalışanlarının durumunun da hala açıklığa kavuşturulmadığını ifade eden Oral, “DHMİ Genel Müdürlüğü’nden Adana Havalimanının kapatılıp kapatılmayacağı, yeni havaalanında DHMİ personeli istihdam edilip edilemeyeceği, Adana Havalimanının kapatılması durumunda personelin başka bir meydana tayin edilmeden Çukurova Havalimanında istihdam edilip edilemeyeceği sorularına “planlama yapılmaktadır” dışında bir yanıt alamadıklarını dile getiren Oral, “BTS Havacılık Şube olarak personeller üzerinden herhangi ayrımcı bir kriterin uygulanarak, yıllardır Havacılığa emek vermiş insanların rızaları dışında bir tayin uygulaması ile karşı karşıya kalması, Sendikamız tarafından asla kabul edilmeyecektir” dedi.