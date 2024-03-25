AFAD duyurdu: Adana'da deprem!

AFAD verilerine göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:22
AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.


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