Adana'da 'kaçak kazı' yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Aladağ ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bölgede bulunan jeneratör, merdiven, kürek, manivela demiri gibi malzemelere de el konuldu.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 10:15
Adana'da 'kaçak kazı' yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı
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Adana Valiliği'nin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gireğiyeniköy Mahallesi Damdalı Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SUÇ ALETLERİNE EL KONULDU

Ekipler, bölgede 12 metre derinliğindeki kazı çukurunda jeneratör, merdiven, kürek, manivela demiri, kova, 60 metre ip, benzin bidonu, 45 metre kablo, 2 matkap ve 5 matkap ucu ele geçirdi.

Ekipler gözaltına aldıkları 3 şüpheliyi, Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.


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