Adana'da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:56

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yapıp, uygulama noktasında da şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu.

Adreslerde ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilo nargile tütünü, 525 kilo tütün, 11 milyon 361 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.