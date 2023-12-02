Adana'da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı

Adana’da polisin düzenlediği kaçak sigara ve tütün operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:55
Adana'da kaçak sigara operasyonu: 21 gözaltı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yapıp, uygulama noktasında da şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu.

Adreslerde ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilo nargile tütünü, 525 kilo tütün, 11 milyon 361 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. 


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