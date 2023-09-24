Adana'da kaçak sigara üretilen eve operasyon: 3 gözaltı

Adana’da kaçak sigara üretimi yapılan eve yapılan operasyonda 420 bin makaron ve 35 bin doldurulmuş sigara ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:33
Adana'da kaçak sigara üretilen eve operasyon: 3 gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Hadırlı Mahallesi’nde bir evde kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonda 420 bin makaron, 35 bin doldurulmuş sigara, 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

İkamete yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı.


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Adana gözaltı

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