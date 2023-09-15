Kaçak sigara imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:09

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesinde R.Ş. isimli bir şüphelinin kaçak sigara imalatçısı olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsa ait imalathaneye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda şüpheli R.S. yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

İmalathane, depo ve dükkanda yapılan aramalarda 2 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 16 bin adet bandrolsüz boş makaron, 250 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, bin 850 adet pamuklu filtre, 1 adet markasız pompalı av tüfeği, 3 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.