Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 10:09
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, adresler ve araçlarda kaçak 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.


Kaçakçılık Sigara Adana akaryakıt

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler