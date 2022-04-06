Adana'da kadın cinayeti: Eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı
Adana'da, boşandığı 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü (32) bıçaklayarak öldüren Ümit Sevinç (41) isimli erkek, aynı bıçakla boğazını keserek, intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ve Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşi ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü, daha sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisler, apartmanın 3'üncü katındaki dairenin kapısı açılmayınca itfaiyeyi aradı. İtfaiyecilerin gelmesiyle evin çelik kapısının kırılmasının ardından içeri giren ekipler, Ümit Sevinç ile Şükriye Gür'ü yerde yatarken buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevinç de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ümit Sevinç'in sağlık
durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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