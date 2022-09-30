Adana'da kahreden olay: Anne intihara kalkıştı, çocukları ayağına sarılıp engellemeye çalıştı

30 Eylül 2022 Cuma, 12:07

Adana'da, 30 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde bir kadın balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak yaşamına son vermek istedi. Kadının iki çocuğu, annelerine kendisini atmaması için yalvarmaya başladı.

Anne ise demir korkuluklardan sarkmaya devam etti. Bu arada çevredeki yurttaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

ANNELERİNİN AYAKLARINA SARILDILAR

Annelerinin ölmesinden korkarak gözyaşlarına boğulan çocuklar, kendisini atmaması için ayağına sarıldı.

Daha sonra içeriden gelen bir kadın, anneyi demir korkuluklardan çekip aldı, “Yeter” diyerek feryat etti. Kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.