Adana'da kahreden olay: Anne intihara kalkıştı, çocukları ayağına sarılıp engellemeye çalıştı
Adana’da bir kadın, iki çocuğunun gözleri önünde balkon demir korkuluklarından aşağı sarkarak yaşamına son vermeye çalıştı. Çocuklar annelerinin ayağına sarılıp onu engellemeye çalıştı.
Adana'da, 30 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde bir kadın balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak yaşamına son vermek istedi. Kadının iki çocuğu, annelerine kendisini atmaması için yalvarmaya başladı.
Anne ise demir korkuluklardan sarkmaya devam etti. Bu arada çevredeki yurttaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
ANNELERİNİN AYAKLARINA SARILDILAR
Annelerinin ölmesinden korkarak gözyaşlarına boğulan çocuklar, kendisini atmaması için ayağına sarıldı.
Daha sonra içeriden gelen bir kadın, anneyi demir korkuluklardan çekip aldı, “Yeter” diyerek feryat etti. Kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
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