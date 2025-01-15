Adana'da kahvehanede silahlı kavga: Bir kişi bacağından vuruldu!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:17

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:18

Büyükkırım Mahallesi'nde bir kahvehanede okey oynayan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Silahlı kavgaya dönüşen olayda B.K. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.