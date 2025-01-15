'Maganda' kurşunuyla başından vurulmuştu: Adana'da 9 yaşındaki Kemal'den acı haber

Adana’nın Kozan ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın hayatını kaybetti.

'Maganda' kurşunuyla başından vurulmuştu: Adana'da 9 yaşındaki Kemal'den acı haber
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 13:16

Turgutlu Mahallesi’nde bir evin önünde 13 Ocak’ta düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

KURTARILAMADI

2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise ifadesi sürüyor.


Etiketler: #Adana #Adana Şehir Hastanesi

İlgili Haberler

Adanaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Adanaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
Adana'da 'ruhsatsız silah' baskını: 2 kardeş tutuklandı

Adana'da 'ruhsatsız silah' baskını: 2 kardeş tutuklandı
Adana'da sabaha karşı dehşet: Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!

Adana'da sabaha karşı dehşet: Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler