'Maganda' kurşunuyla başından vurulmuştu: Adana'da 9 yaşındaki Kemal'den acı haber
Adana’nın Kozan ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla başından vurulan 9 yaşındaki Kemal Azgın hayatını kaybetti.
Turgutlu Mahallesi’nde bir evin önünde 13 Ocak’ta düzenlenen düğünde havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın ağır yaralanarak Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.
KURTARILAMADI
2 gündür hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün sabah saatlerinde olayla ilgili adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin ise ifadesi sürüyor.
Etiketler: #Adana #Adana Şehir Hastanesi
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