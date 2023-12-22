Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 14:04
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 10 ALM 291 plakalı otomobili, Zeytinli Mahallesi'nde durdurdu. Otomobil sürücüsü K.B. ile araçtaki H.T., B.A. ve K.T.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, yere attıkları pakette toplam 15 gram metamfetamin ve 1 adet pipe ele geçirildi.

H.T., B.A. ve K.T.Ç., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak'tan, sürücü K.B. ise 'Suç işlenmesine yardım etme' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


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