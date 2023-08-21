Adana'da kavgaya müdahale eden polis kolundan bıçaklandı: 4 gözaltı

Yayınlanma: 21.08.2023 - 07:17

Güncelleme: 21.08.2023 - 07:18

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesine anons üzerine bir olaya müdahaleye gitti.

Müdahale sırasında yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda takviye ekip de sevk edilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ZİYARET

Özel harekat polisleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, hastaneye ziyarette bulunup, yaralı polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.