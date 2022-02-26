Adana'da kavurma kolilerinden kilolarca uyuşturucu çıktı
Adana'da kargoya verilen kavurma kolilerine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı.
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargoya verdiği kolide uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Ekipler, Sarıçam ilçesindeki kargo dağıtım merkezinde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği kolide, kavurmaların içine gizlenmiş 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik ekipleri, uyuşturucuyu kargoya verdiği öne sürülen Bayram G'yi (32) Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken durdurdu.
Uyuşturucuyu İstanbul'a göndermek üzere kargoya verdiği ileri sürülen zanlı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İlgili Haberler
- Süt kutusunda uyuşturucu ticareti
- Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü, babasın yaraladı
- Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 45 gözaltı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor
- Kanun teklifi: Bebek ve hasta ürünlerinde KDV indirimi
- Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star'da sürpriz
- Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
- İthalatta gözetime 'geri gelen eşya' muafiyeti
- Akaryakıt zammı İETT'yi de zora soktu!
- Çelikten Atatürk heykelinin açılışı yapıldı
- Yumurta için 'salmonella' uyarısı
- Boşanmak isteyen eşinin elektriğini ve doğalgazını kesti
- 'Hakan Fidan imzalı evraklarla dolandırıcılık' iddiası