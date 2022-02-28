Adana'da korkunç kaza: 1 ölü 2 yaralı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 10:50

Adana'da yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Zeki Şahbaz'ın, aracın üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yola savrulduğu belirtildi.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evden çıkan, 3 çocuk babası Zeki Şahbaz, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Alperen E. yönetimindeki 01 VN 554 plakalı otomobil, Şahbaz'a çarptı.

Otomobil üzerinde 50 metre sürüklenen Şahbaz, daha sonra yola düştü. Çarpmanın etkisiyle Alperen E. ile yanındaki kuzeni Derviş Kaan E. (21) de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeki Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirledi. Otomobildeki yaralılar da ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahbaz'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Alperen E. ile Derviş Kaan E.'nin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



