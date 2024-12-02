Adana'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişiminde, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.
1 ÖLÜ, 9 YARALI
Kazada, minibüste bulunan Hasan Eren hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM’lerde yeni dönem başlıyor
- Tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı!
- Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı!
- AKP'den yeni sigara ve alkol düzenlemesi
- Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat merkezinde
- CHP'den Özel'in ifadelerine açıklama
- 'Güç kullanarak yeneceğiz'
- Altın için dikkat çeken '4 Aralık' uyarısı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Suriye ordusu, Hama'da karşı saldırıya geçti