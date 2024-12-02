Adana'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Adana'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da korkunç kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:13

Adana'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 01 ATY 115 plakalı servis minibüsü, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesişiminde, E.Ö'nün kullandığı 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

1 ÖLÜ, 9 YARALI

Kazada, minibüste bulunan Hasan Eren hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasan Eren'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Etiketler: #Adana #Minibüs

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