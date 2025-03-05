Adana'da korkunç olay... Sokak ortasında infaz!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 08:37

Güncelleme: 05.03.2025 - 08:38

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ZANLI VEYA ZANLILAR ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alper Bozkurt (30) adlı kişi olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirenin kim veya kimler olduğunun ise, henüz tespit edilemediği aktarıldı.