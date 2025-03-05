Adana'da korkunç olay... Sokak ortasında infaz!

Yüreğir ilçesinde Alper Bozkurt adlı kişi, sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirenin kim veya kimler olduğu ise, henüz tespit edilemedi.

Adana'da korkunç olay... Sokak ortasında infaz!
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 08:37

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ZANLI VEYA ZANLILAR ARANIYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alper Bozkurt (30) adlı kişi olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirenin kim veya kimler olduğunun ise, henüz tespit edilemediği aktarıldı.


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