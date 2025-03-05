Adana'da korkunç olay... Sokak ortasında infaz!
Yüreğir ilçesinde Alper Bozkurt adlı kişi, sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirenin kim veya kimler olduğu ise, henüz tespit edilemedi.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
İddiaya göre; M.T. evinden çıkıp gezmeye gittiği sırada yerde hareketsiz yatan bir şahsı gördü. Bunun üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ZANLI VEYA ZANLILAR ARANIYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alper Bozkurt (30) adlı kişi olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı gerçekleştirenin kim veya kimler olduğunun ise, henüz tespit edilemediği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!