Sultangazi’deki kanlı infazın arkasından 'intikam' çıktı!

Sultangazi’de kaldırımda yürüyen İmam Bozkur’u kafasından vurarak öldüren F.İ., Sakarya’da yakalandı. Saldırganın, cinayeti 2023 yılından kalan husumeti nedeniyle işlediği öğrenildi.

Sultangazi’deki kanlı infazın arkasından 'intikam' çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:20

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana gelen kan dondurucu olayda, kaldırımda yürüyen İmam Bozkur, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayeti işledikten sonra kaçan F.İ., Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sabah saat 08.30 sıralarında işyerinden kahvaltılık almak için dışarı çıkan İmam Bozkur, Eski Edirne Asfaltı üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, Bozkur’un kafasına ateş ederek olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Ağır yaralanan Bozkur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ESKİ HUSUMET ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, saldırganın F.İ. olduğu belirlendi. 2023 yılında İmam Bozkur tarafından silahla yaralanan F.İ.’nin, bu olayı intikam amacıyla gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen F.İ., Sakarya’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan F.İ. hakkında “kasten öldürme” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşanan husumetin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

 


Etiketler: #polis #Cinayet #Sultangazi

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