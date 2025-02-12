Adana'da 'makaron' operasyonu... 28 milyon 150 bin adet yakalandı!

Adana'da bir depoda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli ise, tutuklandı.

Adana'da 'makaron' operasyonu... 28 milyon 150 bin adet yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:45

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak makaron bulunduğu bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı.

Depoda, 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Barış A. (45) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #depo #Adana #makaron #gözaltı

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