İzmir'de 'kaçak makaron' operasyonu: Tam 7 milyon 320 bin...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 320 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'de 'kaçak makaron' operasyonu: Tam 7 milyon 320 bin...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:48

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce belirlenen 3 ayrı kamyondaki aramalarda 7 milyon 320 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #makaron #İzmir

İlgili Haberler

6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron... Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı

6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron... Adana'da 'kaçakçılık' operasyonu: 3 gözaltı
Hepsi gümrük kaçağı... Adana'da 'makaron' operasyonu: 2 milyon 350 bin adet ele geçirildi!

Hepsi gümrük kaçağı... Adana'da 'makaron' operasyonu: 2 milyon 350 bin adet ele geçirildi!
Panelvana saklamışlar... 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi!

Panelvana saklamışlar... 2 milyon 500 bin makaron ele geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler