Kamyonete saklamışlar... 5 milyon kaçak makaron yakalandı!
Adana'da 5 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise, tutuklama kararı verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
Araçta 5 milyon makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamdan 3 kızına cinsel istismar!
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!