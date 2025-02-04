Kamyonete saklamışlar... 5 milyon kaçak makaron yakalandı!

Adana'da 5 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise, tutuklama kararı verildi.

Kamyonete saklamışlar... 5 milyon kaçak makaron yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:18

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Araçta 5 milyon makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Adana #Kamyonet #kaçak #makaron

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