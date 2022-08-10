Kağıthane’de meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yattı: 1 yaralı
D-100 Karayolu Edirne istikameti Kağıthane mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Otomobilin yan yattığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı otomobilden kurtarıldı.
Kaza D-100 karayolu Edirne istikameti Kağıthane mevkiinde meydana geldi.
Edirne istikametine doğru seyir halinde olan, sürücüsünün F.T. olduğu öğrenilen 34 BUT 564 plakalı otomobil ile 07 ABD 919 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BUT 564 plakalı otomobil yan yattı. Çevredeki yurttaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
OTOMOBİLİN İÇİNE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
34 BUT 564 plakalı aracın sürücüsü F.T.’yi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu otomobilin ön camını kırarak çıkartılabildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yan yatan 34 BUT 564 plakalı otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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