Elazığ'da gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Elazığ'da bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 5 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:50
Elazığ'da gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Kaza, Elazığ'da öğle saatlerinde Güney çevre yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. 23 AAV 386 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. 

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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