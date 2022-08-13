Elazığ'da gerçekleşen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:50

Kaza, Elazığ'da öğle saatlerinde Güney çevre yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. 23 AAV 386 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.