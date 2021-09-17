Adana'da muhtar azasını vurdu: Durumu ağır
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde azasını silahla yaraladığı öne sürülen muhtar gözaltına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahil kenarındaki bir lokantada, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin G. ile aza Kemal O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G, tabancayla Kemal O'yu yaraladı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Metin G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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