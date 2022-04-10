Adana'da operasyon: 8 gözaltı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslerde ve uygulama noktalarında şüpheli bulunan araçları durdurarak arama yaptı.
Aramalarda, 2 bin 295 litre sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 940 paket sigara ve 5 bin 185 uyarıcı hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu böyle düşürdü
- Zelenskiy'den acil çağrı: 'Bekleyecek zamanımız yok'
- 'Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır'
- Ukrayna açıkladı: 'Elleri bağlanmış ceset bulduk'
- 3 katlı binada yangın çıktı, soruşturma başlatıldı
- Kız arkadaşıyla tartışıp köprüye çıktı: Gelmezse atlarım
- Çocuk bulunan arabaya saldırdı, gözaltına alındı
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
En Çok Okunan Haberler
- Kırık şişeye başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı
- Yeşilçam'ın 'kötü adamından' vefasızlık sitemi
- Çöl tozuna dikkat! Ölüme kadar götürebiliyor
- Uzmanlar sahura kalkma konusunda uyarıyor
- Uzmanından 'burun dolgusu' uyarısı
- AYM’den zorunlu din dersi hakkında karar
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...
- Tülin Tankut: ‘Büyümek travmatik bir süreç!’