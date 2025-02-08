Adana'da operasyon: Tam bin litre ele geçirildi...

Adana’da polis bir depoya yaptığı baskında bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da operasyon: Tam bin litre ele geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:32

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

VARİLLERİN İÇİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine depoya baskın yapan polis depodaki varillerin içerisinde bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında adli tahkikat başlandı.


Etiketler: #Adana #Kaçak akaryakıt #akaryakıt

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