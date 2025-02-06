Yer Adana... Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp öldürüldü
Adana'da oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti.
Olay saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: #beden #kimliği belirsiz #Hastane
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