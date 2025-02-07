'Sahte içki' kabusu sürüyor: Adana'da 383 litre ele geçirildi
Adana polisi 383 litre sahte içki ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı.
Bu çalışmalar sonucunda bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
3 GÖZALTI
Evde yapılan aramada 383 litre sahte içki, 166 alkol aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Adana
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