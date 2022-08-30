Adana'da orman yangını!

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 13:25
Adana'da orman yangını!
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Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.


Adana Yangın orman yangını

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