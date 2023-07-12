Adana’da orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı
Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.
Adana'nın Sarıçam ilçesi Kilbas Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye hem karadan hem de havadan ekipler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını büyümeden kontrol altına alması için çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Maseratili Polis'in cesedi bulundu
- Emeklilerin zam oranı değişecek mi?
- Bahçeli'nin çıkışından sonra AKP'den ilk açıklama
- Köprü ve otoyol geçişlerine zam
- Gültekin'den Kılıçdaroğlu için akılalmaz iddia
- Rusya'dan BM yardımlarına veto
- Menzil 'şeyh'i öldü
- Erdoğan Biden’la görüştü
- Babasının Kızı filmi konusu nedir?
- Cesedi kamyonette bulunmuştu