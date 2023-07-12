Adana’da orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:45

Güncelleme: 12.07.2023 - 16:46

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kilbas Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye hem karadan hem de havadan ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını büyümeden kontrol altına alması için çalışmalar sürüyor.