Adana’da orman yangını! Ekipler müdahaleye başladı

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 16:45
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Kilbas Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye hem karadan hem de havadan ekipler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını büyümeden kontrol altına alması için çalışmalar sürüyor.


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