Osmaniye'de orman yangını... 3 dönümlük alan yandı!
Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyü Dinikar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü aktarıldı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir helikopterin de havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.
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