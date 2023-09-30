Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:35
Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Adana'nın Ceyhan-Kadirli yolu üzerinde iddiaya göre, Ceyhan istikametine seyir halindeki Ramazan E. idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönüş alan Hacı A. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkadaşı Mert T. yaralandı. Çevredeki yurttaşların kazayı bildirmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Ramazan E. tedavisinin ardından Adana’ya sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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