Çinliler Avrupa'yı elektrikli otomobilleriyle fethediyor

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:54

Güncelleme: 26.09.2023 - 17:54

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Çinli üreticiler, ağustos ayı boyunca Avrupalı rakiplerine nazaran satışlarında çok ciddi artışlar kaydetti. Bu verilerin Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli markalar üzerine yaptırım tartışmaları sürerken gelmesi ise dikkat çekti.

Çinli modellerden MG4, Avrupa'nın en çok satan 40. modeli olurken MG ZS ise 44 sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre satışlarını neredeyse üçe katlayan MG; Volvo ve Mini gibi markaları gerisinde bırakmayı başardı.

Türkiye pazarına açılması kısa süre içinde beklenen BYD de 2022'nin Ağustos ayında sadece 186 adet satış gerçekleştirmişken bu sene 2.685 adetlik satış yapmış durumda. Bu satışlardan 2 bin 559 adeti Atto 3 modeline ait. Atto 3 bu rakam ile Mercedes E-Serisi ve BMW 5 Serisi gibi modelleri arkasında bırakıyor.

Artık Çin'de üretim yapan Polestar da satışlarında yüzde 250 artış görmeyi başardı.

Çinli markalar içinde yer alan 2017'de Geely'nin satın aldığı Lotus ve Ora, Great Wall, Nio, Xpeng gibi diğer üreticiler de satışlarında üç haneli artışlar gördü.

Avrupa Birliği, Çinli elektrikli otomobillerin gelecekte AB pazarında sorunlara yol açabileceği endişesi ile bu modelleri soruşturma altına alacağını duyurmuştu.