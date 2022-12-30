Adana'da otomobilde 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da durdurulan araçta 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilin sürücü avukat olduğu belirtilen şüpheliyle birlikte 2 şüpheli tutuklandı.

AA
30 Aralık 2022 Cuma, 09:42
Adana'da otomobilde 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğundan şüphelendiği bir otomobili takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup aradı.

Aracın bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 7 kilo 716 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine avukat olduğu öğrenilen sürücü Cem U. (39) ve yanındaki Yılmaz K. (40) gözaltına alındı.

İfadelerinde valizin kendilerine ait olmadığını iddia eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Adana uyuşturucu otomobil

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