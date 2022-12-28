CHP Bağcılar'dan uyuşturucu ile mücadele çalıştayı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağcılar İlçe Başkanlığı Ar-ge ve Projeler Komisyonu tarafından “Madde Bağımlılığı Çalıştayı” yapıldı.

Programın açılış konuşması yapan CHP Bağcılar İlçe Başkanı Av. Murat İmrek“Uyuşturucu ile mücadele herkesin sorumlu olduğu bir konudur. Maalesef ilçemizde vahşi bir olay yaşandı, uyuşturucu madde etkisi altındayken bir evlat annesinin canına kıydı. Bu konuya daha fazla eğilmemiz gerektiği kanaatine varmış olduk. Daha önce de CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı Ar-ge ve Projeler Komisyonu olarak bir panel gerçekleştirdik. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Bağcılar İlçe Başkanlığı Ar-ge ve Projeler Komisyonu tarafından Madde Bağımlılığı Çalıştayını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

"GÜNDEMDE TUTULMALI"

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Sibel Özdemir de bir konuşma yaptı. CHP’li Özdemir konuşmasında “Bu konuyu gündemde tutmamız gerekiyor. Bunu buradan Bağcılar’dan başlatmamız önemlidir. Ülke sathında uyuşturucu ile mücadele konusunda bu çalıştayları devam ettireceğiz. Emeği geçen CHP Bağcılar İlçe Başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.

KATILIMCILAR İMZALADI

Çalıştayda akademisyenler ve birçok uzman kişi sunumlarını gerçekleştirdi. "Sağlıklı Gençlerle Sağlıklı Nesiller için Bir İmza da Sen At” sloganı ile Ressam Tülin Sezer tarafından hazırlanan uyuşturucu ile mücadele afişine Madde Bağımlılığı Çalıştayı'na katılan katılımcılar imza attı.

"Sağlıklı Gençlerle Sağlıklı Nesiller için Bir İmza da Sen At”

Çalıştay programında Prof. Dr. Mazlum Çöpür “Ailelerin çocuk yetiştirme şekilleri ve madde bağımlılığı” konusunu ele aldı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Koçak “Yerel yönetimlerde bağımlılıkla ilgili yapılan çalışmaları” konusunda bilgi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam “Sosyal politikalar boyutuyla madde bağımlılığı” konusunu ele aldı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Aile Terapisti Kahraman Eroğlu “Aile içi iletişim” konusunda bilgilerini aktardı.

Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur, “Madde bağımlılığında medyanın etkileri” konusunda geniş değerlendirmelerde bulundu.

Bağcılar Bölgesel İstihdam Ofisi Müdürü Barış CANGİR “Sosyal dışlanma ve madde bağımlıları istihdamı” konusunda bilgilerini aktardı.

Adli Bilişim - Narkotik Uzmanı İsa Altun “Emniyet yönü ve sosyal etkileri” konusunda tecrübelerini ve yapılması gerekenleri anlattı.

İstanbul Barosundan Av. Çağla Gül Bulut “Bağımlılığın adli yönü” konusunda konuşmalarını gerçekleştirdi.

Bağcılar İstanbul Gönüllüleri Ofisi Sorumlusu Funda Siller çalıştay programı sunumu ile katkı sağladı.

Çalıştay, forum ve soru-cevap gerçekleştirilerek kapanış konuşmaları ile sonlandırıldı.