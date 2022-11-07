Adana'da poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Adana'da tren yolu kenarına bırakılan yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:23
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Adana'nın Seyhan ilçesi  Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta yurttaşlar, tren yolu kenarına bırakılmış poşette yeni doğmuş bir bebek cesedi buldular.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından bebek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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