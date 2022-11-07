Adana'da poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Adana'da tren yolu kenarına bırakılan yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak'ta yurttaşlar, tren yolu kenarına bırakılmış poşette yeni doğmuş bir bebek cesedi buldular.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından bebek cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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