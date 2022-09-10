Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu

Trabzon'da Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bebek cesedi bulundu. Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

AA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 23:32
Trabzon'da çöpte bebek cesedi bulundu
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Trabzon'un  Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

 


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