Adana'da restoranı sel bastı
Adana'da sağanak yağış nedeniyle oluşan selde iş yerleri ve evleri su bastı. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlarda su içinde kalmamak için duvar ve oturakların üzerine çıktığı görüldü.
Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yağmur nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su basarken, anne ve iki çocuğu sele yemek yerken restoranda yakalandı.
Tufanbeyli’de aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı. Vatandaşlar iş yerlerinin yağmurda zarar görmemesi için mücadele etti. Gülsüm Erin ise ise iki çocuğuyla birlikte gittiği restorandı su basması sonucu kısa süreli mahsur kaldı.
Yemek yerken sele yakalanan anne ve iki çocuğu oturağın üzerine çıkarak sudan kurtuldu. Erin, çocuklarıyla birlikte yemek yemeye geldiğini birden başlayan yağmur sonucunda restoranın sular altında kaldığını çok şaşırdıklarını söyledi. Restoran sahibi Ülkü Şahin ise iş yerinin zeminin tamamen suyla dolduğunu onu boşaltmak için çabaladığını maddi hasar oluştuğunu söyledi. Başka bir iş yeri sahibi Cemal Güver ise kısa süren yağmura rağmen sel olduğunu bir çok malzemesinin sular içinde kaldığını belirtti. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlarda su içinde kalmamak için duvar ve oturakların üzerine çıktığı görüldü.
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