Adana’da sahte içki operasyonu: Litrelerce alkol ele geçirildi, 5 gözaltı
Adana’da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 30 şişe kaçak içki, 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki üretimiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen ev, iş yeri ve araçlara yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak 30 şişe içki, sahte içki üretiminde kullanılan 445 litre etil alkol, 1165 aroma kiti ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Etiketler: #Adana #Sahte içki
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- AYM'den Gezi kararı!
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama
- Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
- AKP'li Cevizoğlu'ndan 'sembolik şiddet' suçlaması
- Ankara'da poligonda panik anları
- Hasta ile fiyat pazarlığına 'faaliyet durdurma' kararı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon