Adana’da sahte içki operasyonu: Litrelerce alkol ele geçirildi, 5 gözaltı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:56

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:56

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki üretimiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen ev, iş yeri ve araçlara yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak 30 şişe içki, sahte içki üretiminde kullanılan 445 litre etil alkol, 1165 aroma kiti ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.