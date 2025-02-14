Adana’da sahte içki operasyonu: Litrelerce alkol ele geçirildi, 5 gözaltı

Adana’da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 30 şişe kaçak içki, 445 litre etil alkol ve 1165 aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da sahte içki operasyonu: Litrelerce alkol ele geçirildi, 5 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:56

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçak ve sahte içki üretimiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen ev, iş yeri ve araçlara yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak 30 şişe içki, sahte içki üretiminde kullanılan 445 litre etil alkol, 1165 aroma kiti ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.


Etiketler: #Adana #Sahte içki

İlgili Haberler

Kırklareli'nde aranan şahıslara operasyon: 31 şüpheli yakalandı!

Kırklareli'nde aranan şahıslara operasyon: 31 şüpheli yakalandı!
FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' operasyon: Gözaltılar var...

FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' operasyon: Gözaltılar var...
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama!

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler